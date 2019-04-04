باسم مرسي يفاجيء التوأم: هحكي حكاية "سب الدين" وعندي شهود

04 أبريل 2019 - 06:40 ص

شن باسم مرسي - مهاجم الزمالك المعار لسموحة - هجوما شرسا على التوأم حسام وإبراهيم حسن على خلفية الخلاف الواقع بينه وبينهما بعد إتيانهما لتدريب النادي السكندري.



وقال "مرسي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": ""بعد تصريح مدير الكرة (إبراهيم حسن) الذي يكذبني خلاله، ما هو سبب رحيلكما عن تدريب النادي السابق (بيراميدز)، هل هي المؤامرة الكونية، أم نفس الأسباب التي تنكرانها الآن".



وانتقل للرد على حسام حسن قائلا: ""لعبت مباراة واحدة معه، ولم أعترض مطلقاً على إشراكي من عدمه، كيف تقول أنني أفتعل المشاكل منذ قدومك لتدريب الفريق، إذاً ما الذي تفعله أنت؟ أما عن الرد قضائياً، فيمكنني أن أحرر محضراً بعد أن قمت بسب الدين والأم بعد كل مباراة، ولدي شهود".



وكان إبراهيم حسن هاجم "مرسي" وقال إنه يكذب بخصوص تصريحاته حولهما ، مؤكدًا أن جميع لاعبي سموحة يشعرون بـ"القرف" من تصرفاته "حسب تعبيره".



