كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

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صلاح

كلوب

كشف يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول - عن مشاعر نجمنا المصري محمد صلاح تجاه منتقديه .

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته مع "ساوثهامبتون": "تحدثت مع صلاح حول الانتقادات التي يتعرض لها .. الناس يقولون إنه صائم عن التهديف لكنه غير منزعج من تلك الملحوظات ، فالأمر يتعلق بمعدل الحركة والأداء وهو يؤديهم بشكل جيد".

وأضاف: "الهدف الذي أحرزناه في مرمى توتنهام جاء من خطأ لكن رأس محمد صلاح لعبت دورا كبيرا .. في البداية اعتقدت أنه صاحب الهدف".

وتابع: "قد أتابع مباراة كارديف سيتي مع مانشتسر سيتي لأننا سوف نلعب مع كارديف قريبا ، وليس من أجل السيتي في حد ذاته".

واستدرك: "أما ماراتنا مع ساوثهامبتون فسوف تكون قوية ، هو فريق جيد لكن لا أعتقد أنه ينافس من أجل البقاء وهذا قد يسهل المهمة".

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