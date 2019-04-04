كلوب: هكذا رد صلاح حين تحدثت معه عن "منتقديه"

04 أبريل 2019 - 05:31 ص

كشف يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول - عن مشاعر نجمنا المصري محمد صلاح تجاه منتقديه .



وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته مع "ساوثهامبتون": "تحدثت مع صلاح حول الانتقادات التي يتعرض لها .. الناس يقولون إنه صائم عن التهديف لكنه غير منزعج من تلك الملحوظات ، فالأمر يتعلق بمعدل الحركة والأداء وهو يؤديهم بشكل جيد".



وأضاف: "الهدف الذي أحرزناه في مرمى توتنهام جاء من خطأ لكن رأس محمد صلاح لعبت دورا كبيرا .. في البداية اعتقدت أنه صاحب الهدف".



وتابع: "قد أتابع مباراة كارديف سيتي مع مانشتسر سيتي لأننا سوف نلعب مع كارديف قريبا ، وليس من أجل السيتي في حد ذاته".



واستدرك: "أما ماراتنا مع ساوثهامبتون فسوف تكون قوية ، هو فريق جيد لكن لا أعتقد أنه ينافس من أجل البقاء وهذا قد يسهل المهمة".



