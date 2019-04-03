حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي في الشوارع

نفى المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ما تردد حول عمل تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشوارع كما روج البعض.

واشار حراك في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الى أنه سيتم إجراء تحليل المخدرات على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء رجال أو سيدات، لافتًا إلى أن التحليل عشوائي، ولا يتم التحليل لكل الجهة الحكومية في وقت واحد.

وتابع:"انهم قاموا بالكشف على 8282 عاملًا في الدولة خلال الـ3 شهور الماضية، وعدد المتعاطين فيهم كان 257 متعاطيًا".