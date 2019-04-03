تفاصيل مؤلمة ترويها ضحية كلب مدينة نصر

روت الفتاة ضحية كلب مدينة نصر، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها، مشيرة الى تعاني من التشوة بسبب "عض" الكلب لها .

وقالت "نيرمين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "مش مصدقة إنه سلوك كلب، ده سلوك ثعلب أو ذئب".

واضافت:" الكلب هجم عليا فجأة أثناء وقوفي في الشارع بدون أي مقدمات، ملحقتش أبعد عنه ولا أرجع خطوة لورا، وقعني على الأرض وعضعض وشي وجسمي، أنا حاسة أنه كابوسر، وشي اتدمر وجسمي اتشوه وفقدت جمالي، ومش مصدقة إزاي ده حصل".

ولفتت إلى أنه لم تجد لقاح مصل الكلب بسهولة، وأنها دخلت عمليات في نفس اليوم، والعملية استغرقت 6 ساعات.