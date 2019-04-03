التضييق على «النقل الثقيل» يعطل التنمية

03 أبريل 2019 - 09:52 م

على غرار قرار حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائري بمحافظة القاهرة، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، بتفعيل القرار على جميع الطرق بمحافظات مصر، على أن يكون السير فقط من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى السادسة صباحًا، مؤكدة أن النقل الثقيل يُعطل مصالح المواطنين ويسبب التكدس المروري.

«عبد الحليم»، أضافت أنها شخصيًا تعاني من النقل الثقيل الذي يعطل مصالح المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ويغلق الطريق بالساعات ويؤثر على المواطنين بالسلب قائلة: «نعاني من النقل الثقيل والتكاتك على الطرق الرئيسية ولابد من تدخلات حاسمة تجاه هذه التجاوزات».

ولفتت وكيل لجنة الصحة إلى أن «أطفال يقومون على سواقة التكاتك بالطرق الحرة، وهذه كارثة، مثل النقل الثقيل الذي يعطل مصالح المواطنين»، جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد.

محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن هذا المطلب ينم عن عدم دراسة للنتائج والأزمات التي قد تترتب على تطبيق مثل هذه القرارات، منوهًا بأن تعطيل حركة النقل الثقيل يعني تعطيل لحركة التنمية والتطور والاستثمار.

وأضاف «دسوقي»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن ذلك سيترتب عليه تقليل معدلات عمل النقل الثقيل للثلث، ما سيؤدى إلى رفع رسوم النقل، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والمستلزمات التي يحمله، وهذا سيؤدي في النهاية إلى رفع أسعار المنتجات.

عضو لجنة النقل والمواصلات، أشار إلى أن تنظيم حركة المرور والتواجد الشرطي، يمكنهما حل أزمة التكدس المرور، مؤكدًا أن الأخذ بهذه المقترحات سيجعل الدولة غير مضطرة إلى حظر سير أو تعطل حركة النقل الثقيل نهارًا.

ونوه بأنه لا سبيل أمام مصر للخروج من أزماتها وما هى في إلا بالإنتاج والعمل الجاد، مشددًا على أن مثل هذه القرارات من شأنه تعطيل حركة الإنتاج والتنمية.

وأوضح أنه كان من المعارضين لقرار حظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائري بمحافظة القاهرة عند اتخاذه، على اعتبار أن العالم كله لا يلجأ لمثل هذه القرارات، فضلًا عن أن التجربة أثبتت أنه لم ينتج عنه حل للتكدس المروري، وبالتالي من الأولى البحث عن حلول أخرى وليس الاستعانة بحلول تم تجربتها ولم تؤد الغرض.

أما، سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن تطبيق مثل هذه المطالب سينتج عنها زيادة تكلفة النقل، حيث سيلجأ أصحاب هذه المركبات إلى زيادة الرسوم لتعويض خسائرهم، متابعًا: «بعد القرار إذا كان ينقل 3 حمولات سينقل حمولة واحدة ومن ثم سيتعرض لخسائر، لذا سيضطر لزيادة الرسوم التي سيتحملها في الغالب المستخدم النهائي».

وأوضح «حنفي»، لـ«المصريون»، أن نجاح تجربة ما في محافظة ما لا يعني تعميمها على باقي المحافظات، حيث من الوارد أن باقي المحافظات أو أغلبها لا تعاني ما تعاني منه العاصمة.

وفي سبتمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء تطبيق حظر سير سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

وحدد الوزراء وقتها، موعد تطبيق قرار منع سير سيارات النقل أعلى الدائري اعتبارًا من 15 سبتمبر 2018.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حينها، أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري بنحو من 30 إلى 35%.

كما أن هناك تنسيقًا بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل في أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكررًا (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه.

وأشار إلى إمكانية استخدام الطريق الإقليمي كبديل للطريق الدائري، واستخدامه كمحور مروري للقاهرة الكبرى، وبما يسهم في تخفيف العبء على الحركة المرورية به .

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة والمشددة لتفعيل هذا القرار بكل حسم.