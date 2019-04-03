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اختطاف سائحة أمريكية وسائقها فى حديقة بأوغندا

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أمريكا
أمريكا

وكالات - خالد الشرقاوي

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ذكرت السلطات الأوغندية، الأربعاء، أن "سائحة أمريكية وسائقًا محليًا اختطفا في حديقة للحياة البرية جنوب غربي البلاد".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الأوغندية قولها إن "الأمريكية وسائقها اختطفا بعد أن نصب مسلحون مجهولون كمينًا لهما في حديقة "الملكة إليزابيث الوطنية" على الحدود مع الكونغو".

وحسب بيان للشرطة، اقتاد المسلحون المختطفين تحت تهديد السلاح وغابوا جميعًا عن الأنظار بين الأحراش.

وأضاف أن "المسلحين استخدموا هاتف أحد المختطفين وطلبوا من السلطات فدية قدرها 500 ألف دولار".

وذكر البيان: "نعتقد بقوة أن الحصول على فدية هو الدافع وراء الاختطاف".

وأشار إلى أن "السائحة الأمريكية تبلغ من العمر 35 عاما".

وقال البيان إنه "تم إرسال فريق انقاذ من الشرطة والجيش للعثور على المختطفين".

يشار إلى أن عمليات الاختطاف في المناطق المحمية في أوغندا نادرة، وتعد حديقة الملكة إليزابيث الوطنية في أوغندا وجهة سفاري شهيرة في هذا البلد الافريقي.


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