» بطل مونديال 2018 يدعم مدرب الأهلى

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نشر اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني والحائز على لقب كأس العالم النسخة الماضية بروسيا، صورة على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تجمعه مع مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي لفريق الأهلي.

جدير بالذكر، أن لاسارتي اكتشف النجم الفرنسي الشهير، حيث بزغ نجم جريزمان خلال فترة تدريب لاسارتي لفريق ريال سوسيداد الإسباني في عام 2009.

وعين لاسارتي مدربا للأهلي في ديسمبر الماضي، عقب رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن منصب المدير الفني للفريق الأحمر.

وقاد المارد الأحمر في إجمالي 18 مباراة شهدت 13 انتصارًا، أرخرهم أمس على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، وتعادلان، أهمهم أمام منافسه الزمالك، الأسبوع الماضي في القمة 117،  وثلاث هزائم و33 هدفًا للفريق وتسعة أهداف في شباكه.


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