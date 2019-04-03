تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

03 أبريل 2019 - 09:44 م

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حملات ومبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق إجازة مدفوعة الأجر للنساء خلال فترة الحيض، مبررًا ذلك بكم الإرهاق النفسي والجسدي الذي تشعر به المرأة خلال هذه الفترة.

وتابع "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن إحدى شركات التسويق أصدرت قرارًا بمنح المرأة يومًا إجازة مدفوعة الأجر خلال أول أيام الحيض، نظرًا لما يقتضيه العمل من صفاء نفسي وتركيز، لافتًا إلى أن الشركة سمحت للنساء بمباشرة العمل من المنزل حال صعوبة الحصول على إجازة في ذلك اليوم.

وأشار إلى أن هناك بعض المعارضين للفكرة، مبررين ذلك بالإجازات التي تحصل عليها المرأة خلال فترة الحمل، معلقًا: لـ الأقاويل المعارضة "حقها ولا مش حقها".











