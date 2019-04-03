«مصر الثورة» يهاجم «معتز مطر» بعنف

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الشرق

التعديلات الدستورية

معتز مطر

مصر الثورة.

أصدر حزب "مصر الثورة"، اليوم الأربعاء، بيانًا ناريًا للرد على الإعلامي الموالي للإخوان معتز مطر، بشأن ما تناوله مؤخرًا في برنامجه عبر قناة "الشرق" التي تبث من تركيا، وانتقاده لكلمة الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب والتي قالها بجلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب أثناء مناقشة التعديلات الدستورية.

وقال الحزب، في بيانه الذي أصدره اليوم، إن  "مطر"- الهارب فى تركيا- يتقاضى أموالاً بالدولار لنشر الفوضى والتحريض على العنف والقتل فى مصر والدول العربية، وباع بلده ووطنه مقابل حفنة من الدولارات، حسب البيان.

وأضاف الحزب في بيانه أنه : لن يستطيع أحد أن يزايد على وطنية الدكتور حسين أبو العطا، لأن موقفه ثابت ومعروف من البداية أنه داعم وبقوة للتعديلات الدستورية لأنه يعلم جيدا أنها في صالح الدولة المصرية، موضحا أن هدف الحزب الأول والأخير إعلاء قيمة الوطن والوقوف بجانب الدولة المصرية في تلك الفترة العصيبة التي تحتاج إلى تكاتف ومساندة الجميع من أجل النهوض ببلدنا الحبيبة مصر والعبور بها إلى بر الأمان حتى تصبح أعظم دولة في العالم أجمع.

وكان معتز مطر قد هاجم خلال برنامجه المذاع عبر قناة "الشرق" لدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "مصر الثورة" بسبب تأييده للتعديلات الدستورية وتأكيده على أنها أكبر ضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار لمصر، وذلك أثناء جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية،  يوم الأربعاء الموافق 27 من مارس الماضي.


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