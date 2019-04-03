معرض الزهور.. بهجة مؤقتة من السنة للسنة

باقة ضخمة من الزهور ونباتات الزينة.. وبذور الخضراوات والفاكهة



وزارة الزراعة: المعرض مصدر دخل قوى للاقتصاد المصرى.. و180 عارضًا يشاركون هذا العام

الزوار: ببهجة لا مثيل لها.. وزيارته دستور سنوى.. وعارضون من مختلف المحافظات: فرصة لعرض منتجاتنا أمام الجمهور

يمنح حالة من البهجة لمحبي الطبيعة وعشاق الورود بمختلف ألونها، والذين اعتادوا على زيارة معرض الزهور السنوي، ولا يتأخرون عن الاستمتاع بأجوائه الرائعة في أحضان الطبيعة، بحديقة الأورمان بالجيزة، وذلك لمدة 45 يومًا.

المعرض الذي تنظمه وزارة الزراعة يستمر 3 مايو المقبل، ويتاح للجمهور زيارته بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، مقابل رسوم دخول 5 جنيهات للفرد، و20 جنيهًا للدخول بالسيارة، و50 جنيهًا رسم دخول الكاميرا البروفيشنال.

الدورة الحالية هي رقم 86 منذ إطلاق المعرض بمشاركة 180عارضًا من شركات وأفراد يتنافسون على عرض أنواع نادرة من الزهور، والتي يتم تسويقها للتصدير خارج البلاد.

ويستمتع الزائرون بالمناظر الطبيعية الخلابة للنباتات والزهور على جانبي الحديقة، حيث يتوزع العارضون والشركات المنظمة للمعرض، ويتفاعل الجميع عن طريق المشاهدة، والتقاط صور تذكارية. وخصصت إدارة حديقة الأورمان، أماكن للزوار، للاستراحة وتناول المشروبات والأطعمة.

ويقول محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة لـ"المصريون"، إن المعرض يشارك فيه عشرات العارضين ويضم آلاف من أنواع الزهور المصرية والأجنبية والنادرة، وتتفاوت أسعارها، لتكون في متناول مختلف المستويات.

يضيف: المعرض يُنظم سنويًا خلال شهر مارس، برعاية وزارة الزراعة التي تعطيه اهتمامًا كبيرًا؛ لما يمثله من مصدر دخل قوى للاقتصاد المصري، إذ يتم التجهيز له قبل موعده بـ3 أشهر، من خلال تحديد المساحات الخاصة بكل عارض؛ ولكل صاحب مزرعة ومشتل بعرض منتجاته.

وأوضح "القرش"، أن المساحة المخصصة للعروض والمشاتل تبلغ 28 ألف متر مربع، منها 25 ألف متر مربع مساحة مكشوفة، و3 آلاف متر مربع مساحة تحت كبائن خشبية وخيم كبيرة مجهزة بأعلى التجهيزات لهذا النوع من المعارض.

المعروضات

ويشمل المعرض، مئات الأنواع النباتية والزهرية، إلى جانب الآلات الزراعية والمنتجات الغذائية لوزارة الزراعة، ومن بينها زهور نادرة أمريكية، منها نوع "الكسمبو" الذى تبلغ سعر شجرته الواحدة 85 ألف جنيه، ونبات "لونج" الأمريكى أيضًا، والذي يباع الواحد منه بـ75 ألف جنيه.

إضافة إلى شجر الزينة الهولندى والإسبانى، وبذور الفواكه والخضراوات كـ"اليوسفى والنعناع والبردقوش والفراولة والطماطم والزعتر والجرجير والشاى الأخضر والفلفل الأخضر والروز مارى وخوخ فلوريدا والجوافة واليوسفى موركيت والبرتقال الصيفى والزيتون"، وتتراوح أسعارها بين 5 جنيهات و35 و50 جنيهًا.

والنباتات الطبيعية ذات الرائحة الجميلة، مثل مسك الليل وللافندر والياسمين والبنفسج، والزهور الأجنبية التى تُستخدم للزينة أيضًا، وتتفاوت أسعارها من 5 جنيهات إلى 35 و 55 و70 جنيهًا.

وإلى جانب الزهور، يضم المعرض السلع الغذائية من منتجات وزارة الزراعة، مثل الفطير، والعيش البلدى الطازج، والمقرمشات، والعسل بكل أنواعه، ملكات النحل، وصمغ النحل، وطلع النخل، والبرسيمى، والبرسيمى الحجازى، وعسل الموالح، والموالح الصيفية، وعسل البردقوش، وحبة البركة، والزهور الجبلية، والصحراوى، والنحل الخام، وعسل السدر اليمنى، وعسل الموز، والرويال العلاجى.

فضلًا عن منتجات السرجة كالعسل الأسود بمختلف شركاته والطحينة والحلاوة الطحينية، والزيت الحار، وزيت دوار الشمس والذرة، والخل، والبيض، والشوفان، وجنين القمح، وكمبوت الأناناس، والخوخ، والتونة، والمكرونات والصلصة، ومنتجات الألبان بكل أنواعها الجبن البراميلى، والثلاجة، والدمياطي، والكيرى، والقشطة، والمش، والقريش، والزبادى، واللبن الجاموسى، والبلح بكل أنواعه، المجفف، والمورنجا، والمفتقة، والمربى بكل أنواعها.

ومن بين المعروضات أيضًا "عيش الغراب"، الذى يحمل 6 أنواع يتم ترويجها وهي "الشامبنيو والبارتبيللو والمحارى جريه الرمادى والمحارى جريه الأصفر والكينج أويستر"، والتي تحتوى على فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان.

ويضم المعرض سوقًا صغيرة للطيور، وأسماك الزينة المصرية والأجنبية، والأحواض بمختلف المقاسات، بأسعار تتراوح بين 30 جنيهًا و100 و450 و1500 و3000 و11 ألف جنيه.

أما طيور الزينة، فمن بنيها البادجي الأسترالي (85 جنيهًا)، وطيور الـlove birs (150 جنيهًا) وطيور الـCockatiel (400 جنيه)، والدرة الهندى (1800 جنيه).

كما تشمل المعروضات، بذور الخضراوات، مثل الكزبرة والطماطم والفلفل الأحمر والجرجير والبقدونس والكرفس الخيار، وأسعارها تتراوح بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

وتُباع قصريات الزرع بأسعار مختلفة تتراوح بين 5 جنيهات و20 و50 جنيهًا و120 جنيهًا و250 جنيهًا و300 جنيه، بحسب أحجامها.

كما يضم المعرض ما يسُمى بموقع "مروج" لعرض الخلفيات الطبيعية المنزلية التى يحتاجها المنزل العصرى من زهور وديكورات أمريكية وأوروبية ونافورات مختلفة الأحجام تخرج منها المياه بشكل جذاب.

وهي من بين أكثر ما يلفت انتباه الزوار الذين يلتقطون المشاهد الرائعة من خلال كاميرات هواتفهم أو الكاميرات البروفيشنال.

وتأخذك أقدامك بعد ذلك إلى موقع صالون "إيديتور" التابع للمعرض الذى تُعقد فيه ندوات ومؤتمرات متخصصة فى الزهور والنباتات للعارضين وضيوفهم من الخبراء المصريين والأجانب.

وقالت إحدى الزائرات، إنها تزور المعرض لأول مرة، بتوصية من أصدقائها المقربين، "وقد استمتعت بالمناظر الطبيعية الخلابة، واشتريت أكثر من نوع للزهور والنباتات بمختلف الأسعار التي تتميز بانخفاضها، حيث لا يتجاوز سعر البيع 150 جنيهًا لجميع زهور الربيع، إلى جانب منتجات وزارة الزراعة الطبيعية كالعسل والشوفان".

لكن زائرًا قال إن "المعرض ينقصه مزيد من عروض المنتجات الأوروبية خاصة أشجار الزينة؛ لأن هذه الأنواع الوحيدة غير المتوفرة داخله، لكن النباتات الأوروبية النادرة موجودة وبوفرة، على الرغم من ارتفاع أسعارها عن العام الماضي".

بينما أكدت مجموعة من الفتيات، أن هناك مشكلة صغيرة عانين منها، متمثلة في عدم وجود خريطة أو مجلة صغيرة ترصد أنواع الزهور والنباتات بالمعرض، وأسعار كل منها؛ للتسهيل على الزائرين خلال جولتهم، خاصة الذين يحضرونه للمرة الأولى.

وضمَّ المعرض عشرات الشركات والمشاتل والمزارع من مختلف المحافظات.

ويقول أحد المشاركين، إن "فكرة المعرض من الأشياء التي نجحت فيها وزارة الزراعة وبقوة منذ 86 عامًا، فهو تجمع كبير للعارضين من كل محافظات مصر، فضلًا عن أنه يضم زهورًا ونباتات نادرة، لكن أمر واحد يُؤخذ على المعرض في دورته الحالية، وهو التأخير في تنظيمه؛ حيث بدأ يوم 21 مارس، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يبدأ منذ منتصف فبراير، وهذا ما اعتدناه منذ سنوات عديدة".

ويقول صاحب مزرعة، مشارك في المعرض، إن "المعرض لا غبار عليه في كل شيء سواء التنظيم أو التوزيع، والأسعار تبدأ من 35 جنيهًا إلى 100 ألف جنيه، وهذه لأنواع النادرة، مثل زهور كالاثيا، شفليرا، دراسينا مارجيناتا، أبصال الهياسنت، أبصال التوليب، الأجلونيما، العصاريات، بوتس، كلانشو، كروتون، السانسفيرا، سنجونيوم، البامبو، انتوريوم، بنت القنصل، فلانجيوم، يوكا، الكالا، بنت القنصل، بيجونيا، فيكس مطاط، فيكس ليراتا"، لافتًا إلى أنه يُفضل لهذه النباتات الإضاءة القوية داخل المنزل.