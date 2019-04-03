» جنايات القاهرة تتنحى عن قضية سفاح الجمالية

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سفاح الجمالية

تَنحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المنعقدة بالتجمع الخامس، عن نظر محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد؛ لاستشعارها الحرج.  

وقررت المحكمة، اليوم الأربعاء، إحالة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد دائرة جنايات مغايرة.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر ع."، و"عبد الرحمن. ص"، و"هاني. ع "هارب"، و"مصطفى. ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب س."، و"عبد الرحمن س." بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

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