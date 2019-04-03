«الكهرباء» تعلن الانتهاء من الإنشاءات الفنية للربط مع السودان

03 أبريل 2019 - 08:36 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر أصبح لديها احتياطيات من الطاقة الكهربائية تكفي لأى احتياجات حالية أو مستقبلية، لافتًا إلى أنه يتم العمل على توصيل التيار بأعلى جودة وتقليل الأعطال إلى أقل حد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الفنية في 100 كيلو متر من الربط الكهربائي مع السودان، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا للطاقة من خلال الربط الكهربائي بين الـ3 قارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية.