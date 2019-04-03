رئيس مصلحة سك العملة: صناعة العملة ستكون مصرية 100%

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أكد اللواء عبد الرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، أنه يتم استيراد أقراص سك العملة من إنجلترا.

وأضاف "الأحمدي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن أقراص سك العملة مصنوعة من الصلب المطلي بالنحاس حتى لا يتم صهره.

وأوضح "الأحمدي"، أنه تم توثيق العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع حقل ظهر، وأكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء في مصر، علي العملات المعدنية .

وأشار "الأحمدي"، إلى أنهم يقومون حاليًا بصناعة الأقراص الخاصة بسك العملة في مصر، حتى تصبح العملة المصرية صناعة 100%.


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