» حبس 5 متهمين لانتحال صفة ضباط وسرقة صيدلي

03 أبريل 2019 - 08:07 م

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الأربعاء، بحبس 5 متهمين بينهم سيدتان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة صيدلي.

وبحسب بيان صادر من مديرية أمن الجيزة، فإن معلومات وردت تفيد بقيام 3 أشخاص، أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا بين طيات ملابسه، ترجلوا من سيارة ملاكي مطموسة الأرقام وصعدوا إلى إحدى الشقق السكنية بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعلى الفور تم الانتقال للشقة المشار إليها، وبالفحص تبين تواجد مالك صيدلية «مقيد اليدين»، وتم ضبط خمسة أشخاص «ثلاثة عاطلين وربتي منزل» سبق ضبط إحداهن في قضية سرقة منزل، وبحوزتهم طبنجة صوت، سلاح أبيض، ومبلغ مالي قدره 22600 جنيه.

وبسؤال المجني عليه، أقر بأنه اتصل بإحدى ربتي المنزل لمقابلتها في الشقة محل الواقعة، وحضرت وبصحبتها ربة المنزل الأخرى، وأثناء تواجدهم بالشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بتوثيقه واستولوا منه على المبلغ المالي المضبوط، وتم ضبط سيارة المتهمين مطموسة اللوحات، ملك أحد المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجني عليه، وادعاء أنهم رجال شرطة للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإنفاقها على تعاطيهم المواد المخدرة.