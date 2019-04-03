  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

عقبة تواجه البرنامج النووى السعودي

هالة صدقي: لماذا لا يكون الرئيس مسيحيًا؟

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة

بطاقات التموين

«التموين» تزف بشرى سارة: قبول جميع تظلمات المستبعدين

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

نجل المرسي أبو العباس

حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

عمارة غير مطلية

العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

تواضروس

«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

مقرب من "بوتفليقه" يعرض النساء للبيع

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

الكنيسة الإنجيلية

الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

«جهات مجهولة» تداهم مجمعًا إعلاميًا لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة

عرب وعالم

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

#

بوتفليقة يسلم بنفسه رسالة استقالته للمجلس الدستوري

#

مئات الآلاف من الجزائريين يطالبون بتنحي "بوتفليقة"

#

بوتفليقة: الجزائر ستغير نظامها السياسى

تعرض مقر مجمع إعلامي مملوك لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، الموقوف حاليا، لمداهمة، اليوم الأربعاء، من جهة مجهولة، أوقفت خلالها ثلاثة موظفين.

وذكرت قناة "دزاير نيوز"، المملوكة لحداد، المقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أن "حملة توقيف دون أوامر قضائية طالت موظفين بالمجمع الإعلامي".

وأضافت أن "جهات مجهولة اعتقلت ثلاثة موظفين أمام مقر مجمع الوقت الجديد".

وتابعت: "شخصان مجهولان، كانا على متن سيارة، اقتادا ثلاثة من موظفي المجمع إلى وجهة مجهولة".

وحمّلت القناة، هذه "الجهات المجهولة" مسؤولية أي مكروه يلحق بالزملاء، ودعت السلطات إلى "التحرك وحماية العمال والصحفيين".

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية على الفور تعقيب بشأن ما ذكرته القناة.

ويضم مجمع "الوقت الجديد"؛ قناتين فضائيتين، هما "دزاير تي في"، و"دزاير نيوز"، إضافة إلى جريدتين، إحداهما ناطقة بالعربية، هي "وقت الجزائر"، والثانية بالفرنسية، هي "لو تون دالجيري".

ونظم عشرات الموظفين بالمجمع الإعلامي، وخاصة الصحفيين، وقفة احتجاجية أمام مقره، في منطقة سعيد حمدين، بالجزائر العاصمة.

ودعا المحتجون إلى وضع حد لما قالوا إنها عمليات توقيف عشوائية من دون أوامر قضائية، وإخلاء سبيل زملائهم.

وذكرت مواقع إعلامية محلية، أن الموقوفين هم: السائق الشخصي لحداد، ومسؤول الأمن، ومسؤول موقف السيارات.

وأعلن مجمع "الوقت الجديد"، صباح الأربعاء، إحالة مالكه، علي حداد، إلى سجن "الحراش"، شرقي العاصمة، لمدة ثلاثين يوما، على ذمة التحقيق.

وأضاف أنه متهم بـ"حيازة جواز سفر ثان"، صادر عن بلدية بئر مراد رايس في العاصمة، إضافة إلى جواز سفر أول لم تحدد الجهة التي أصدرته (يرجح أنه دبلوماسي).

وذكرت القناة، أن مالكها نفى حيازته جواز سفر بريطاني كما أشيع عنه.

وأضافت أنه تم إسقاط تهمة عدم التصريح بالنقد الأجنبي في المعبر الحدودي مع تونس، حيث جرى توقيفه، صباح السبت، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر.

وحداد، مقرب من عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، ويملك مجمعا للإنشاءات العامة وآخر إعلامي وشركات صغيرة أخرى وعقارات وطائرة خاصة.

وأعلن المجلس الدستوري، الأربعاء، شغور منصب رئيس البلاد، عقب استقالة بوتفليقة (82 عاما)، مساء الثلاثاء، بعد بيان لقيادة الجيش دعته فيه إلى التنحي الفوري، استجابة لرغبة الشعب.

وأجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة، الذي تولى الحكم في 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات، على سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في 18 أبريل الجاري، قبل أن يقدم استقالته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تستعين بـ"العريان" لأضخم صفقة فى تاريخها
» المخدرات تشن حملاتها بمحيط الجامعات والكافتيريات
» حبس 5 متهمين لانتحال صفة ضباط وسرقة صيدلي
» حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من التموين
» "البحوث الإسلامية": تنفيذ 48 ألف لقاء ضمن "حملة المخدرات"
» تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء
» إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية
» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق
» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه
» مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء
» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان