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الإعدام لمتهم قتل مواطنين بالإسكندرية

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21 شخصًا ينتظرون الإعدام في أي وقت
21 شخصًا ينتظرون الإعدام في أي وقت

أحمد سالم

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قتل مواطنين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود محمد خلف، بمعاقبة المتهم "خ. ع. ع" عاطل، بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل سائق وآخر لسرقة سيارة ثلاجة قيادته بمنطقة العامرية.

وتعود القضية المقيدة برقم 6613 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثانٍ بالعثور على جثتين بطريق قرية شلتوت بدائرة القسم.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة العامرية ثان توصلت قيام "خ. ع. ع" عاطل لقتله المجني عليه "أ. ع. م" سائق لسرقة سيارة ثلاجة قيادته لنقل المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بطريق قرية شلتوت بالقرب من محور الصحراوي قام المتهم بإطلاق النار عليه من بندقية آلية وأثناء هروبه بالسيارة قام بقتل المجني عليه "أ. ص. أ" وفر هاربًا وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهم بالإعدام.

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