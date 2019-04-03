  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

عقبة تواجه البرنامج النووى السعودي

هالة صدقي: لماذا لا يكون الرئيس مسيحيًا؟

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة

بطاقات التموين

«التموين» تزف بشرى سارة: قبول جميع تظلمات المستبعدين

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

نجل المرسي أبو العباس

حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

عمارة غير مطلية

العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

تواضروس

«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

مقرب من "بوتفليقه" يعرض النساء للبيع

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

الكنيسة الإنجيلية

الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

تفاصيل اجتماع «السيسي» ووزير الاتصالات

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء

#

تطوير صناعة الغزل والنسيج خلال العامين المقبلين

#

تفاصيل اجتماع «البعثة الأممية» في ليبيا مع أعضاء قوة حماية طرابلس

#

عاجل.. «السيسي» يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

وفى هذا الإطار وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بالعمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة الدولة الشاملة للتنمية، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي والذي يعد أحد الصناعات العالمية الهامة التي تتعامل مع مختلف مجالات الحياة، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وكذلك أكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمنت المشروعات مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية بالجمهورية، ومشروع العلاج والتشخيص عن بعد، ومركز الصحة المعلوماتية.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمى، عرض الدكتور عمرو طلعت مشروع بناء وحدات استراتيجية متكاملة للحكومة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستتيح للحكومة مركزية في التخطيط ولامركزية في اتخاذ القرار والتشغيل، فضلاً عن استخدام العاصمة الإدارية في الربط التكنولوجي والمعلوماتي بين مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد، وكارت المواطن المصري، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، ومشروع إنشاء المحتوي الثقافي الرقمي.

وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية في ظل مساعي النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن مشروع ممر البيانات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تستعين بـ"العريان" لأضخم صفقة فى تاريخها
» المخدرات تشن حملاتها بمحيط الجامعات والكافتيريات
» حبس 5 متهمين لانتحال صفة ضباط وسرقة صيدلي
» حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من التموين
» "البحوث الإسلامية": تنفيذ 48 ألف لقاء ضمن "حملة المخدرات"
» تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء
» إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية
» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق
» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه
» مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء
» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان