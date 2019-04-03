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أول رد من محمد رمضان على الانتقادات الأخيرة

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الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أحمد سالم

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رد الفنان محمد رمضان، على حالة الجدل والانتقادات التي وجهت له خلال الأيام الماضية، بعد إحياء أول حفل غنائي له، خاصة بعد ظهوره شبه عاريًا، ليوضح سبب لجوئه إلى هذا النمط في كليباته الخاصة به، ومن ثم أدائها في الحفلات.

ونشر الفنان المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع ”إنستجرام“، يوم الأربعاء مقطع فيديو له، أثناء استضافته في إحدى الفعاليات وهو يرد على ذلك الأمر.

وقال رمضان، إن تفكيره كان السعي نحو ما سماه "الطموح المجنون"، شارحًا ذلك بأن طموحه هو أن يكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب، وأن الأمر يتعلق بالسعي قبل الوعي- بحسب تعبيره.

وذكر رمضان، أن اختياره لمثل هذه الأغاني لم يكن عشوائيًا أو تنفيذًا لرغبة داخلية لمجرد الغناء فقط، قائلًا: "اخترت هذا النوع الذي يتلاءم مع طبيعة صوتي وشخصيتي، والحمد لله لاقى قبولًا لدى الجمهور".

ووجه رمضان سؤاله للجمهور، مستشهدًا بنجاحه حيث قال: ”حد شاف أغنية مافيا؟“، ليرد الحضور بالتصفيق الحاد.

يذكر أن محمد رمضان، أثار حالة من الجدل والانتقادات خلال الأيام الماضية بعد ظهوره شبه عاريًا في أول حفل غنائي له بمنطقة التجمع بالقاهرة، وترتب على ذلك التقدم ضده ببلاغات للنائب العام، وإنذار لنقابة الموسيقيين بتهمة الظهور بشكل لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، وإفساد الذوق العام، إلى جانب بعض التهم الأخرى.

شاهد الفيديو..

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