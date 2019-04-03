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"البحوث الإسلامية": تنفيذ 48 ألف لقاء ضمن "حملة المخدرات"

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الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

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أكد مجمع البحوث الإسلامية أن الحملة التي أطلقها منذ أسبوعين تحت عنوان "المخدرات تهدم العقول وتدمر الأوطان" بمشاركة 3200 واعظ، لمواجهة ظاهرة المخدرات وبيان خطرها على الفرد والأسرة والمجتمع، أسفرت عن تنظيم نحو 47900 لقاء في قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

وقال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة استهدفت الوصول إلى فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، وركزت بشكل أكبر على الشباب باعتبارهم الأكثر استهدافًا خاصةً في ظل غياب دور الأسرة، وتراجع القيم المجتمعية الأصيلة، وانتشار بعض المفاهيم المنحرفة، ووجود مخططات تستهدف عقول الشباب وطاقاتهم.

وأضاف الأمين العام أن تلك الحملة تأتي في إطار جهود الدولة في حماية المواطنين من خطر المخدرات والحفاظ على عقول النشء، لأن الوطن بحاجة إلى جهود أبنائه ولأن العقل السليم في الجسم السليم، مشيرًا إلى أن تعاطي المخدرات وكل ما من شأنه أن يُغيِّب العقل لا يقل خطورة عن الإرهاب الذي يصيب العقول بالاختلال النفسي، ويدفع من ينخرطون في دروبه إلى تدمير أنفسهم واستهداف حياة الناس وأموالهم وأعراضهم.

ولفت "عفيفي" إلى أن الحملة تُنفذ برامجها بشكل يومي في مراكز الشباب والنوادي والشركات والمصانع والمدارس والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية.


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