«التموين» تزف بشرى سارة: قبول جميع تظلمات المستبعدين

03 أبريل 2019 - 07:03 م

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزارة التموين أعلنت بالأمس انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من محددات استبعاد غير المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، موضحًا أن كل التظلمات التي تقدم بها المواطنون قُبلت جميعها والخاصة باستهلاكهم للكهرباء لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة البيانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الاستبعاد جاء وفق سبعة مؤشرات وهي "استبعاد كل من لديه طفل في مدرسة تتجاوز مصروفاتها 30 ألف جنيه، أو أكثر من طفل متوسط مصروفاته 20 ألف جنيه، أصحاب الشركات التي يتجاوز السجل التجاري لها 10 مليون جنيه أو من يدفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب، أو من لديه سيارة موديل 2011 أو أكثر من سيارة".

وأوضح أن الهدف من تلك التحركات هو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجا عن طريق إضافة المواليد الجدد، وهو ما سيتم في شهر يونيو 2019 واستبعاد من لا يستحق.



