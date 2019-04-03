» حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من التموين

03 أبريل 2019 - 07:02 م

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه لا صحة لما يتردد عن حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من بطاقات الدعم، مشيرًا إلى أن الراتب ليس معيارًا محددًا للحذف من المنظومة ولكنه يبقى معيارًا فقط لكل من يرغب في دخول المنظومة من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة تقبل كافة التظلمات بشأن محددات شرائح الكهرباء في كل المراحل، مؤكدًا أنه من حق أي مواطن تقديم التظلم في أي وقت على قرار استبعاده من دعم السلع التموينية.



