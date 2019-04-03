  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:00 م
بحث متقدم
تدشين أول مفاعل نووي السعودي للأبحاث

عقبة تواجه البرنامج النووى السعودي

هالة صدقي: لماذا لا يكون الرئيس مسيحيًا؟

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة

بطاقات التموين

«التموين» تزف بشرى سارة: قبول جميع تظلمات المستبعدين

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

نجل المرسي أبو العباس

حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

عمارة غير مطلية

العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

تواضروس

«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

مقرب من "بوتفليقه" يعرض النساء للبيع

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

الكنيسة الإنجيلية

الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

تفاصيل مصرع طفلتين بسبب «ولاعة» بالإسكندرية

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حقيقة تأجيل مباراة القمة بسبب هطول الأمطار

#

تفاصيل منع شاب مصاب بالتوحد من دخول مول شهير

#

ارتفاع عدد المصابين فى تسريب غاز إلى 48 تلميذّا

#

مصرع 50 شخصا بسبب خمور ملوثة في الهند

حريق

أطفال

الإسكندرية

غاز

محطة الرمل

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما خنقا إثر نشوب حريق بشقة بعزبة جينوتي بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، فيما تمكن الأب من إنقاذ شقيقتهما الثالثة. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بعزبة جينوتي ووجود وفيات.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة ثان الرمل وقوات من إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها. وتبين من معاينة الشرطة التي أجراها المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث القسم، نشوب الحريق بشقة بالطابق الأول علوي بعقار بعزبة جنوتي، مكونة من غرفتين وصالة، ما أدى لاحتراق باب الشقة وغرفة النوم بالكامل، وأسفر الحريق عن مصرع كل من «سارة. ال. س» 10 سنوات، وشقيقتها «مريم» 5 سنوات، إثر اختناقهما بسبب الحريق، وإنقاذ شقيقتهما الثالثة.

وبسؤال والد الأطفال الثلاثة، قال إنه «أثناء نومهم وتواجد زوجته خارج المنزل قامت ابنته الكبيرة باللعب بالولاعة داخل غرفة نومهن ما أدى لنشوب الحريق».

وأضاف الأب، في أقواله بمحضر الشرطة، أنه «استيقظ على رائحة الدخان وحاول إنقاذ أطفاله الثلاثة إلا أنهما توفيتا خنقا بالدخان ولم يستطع سوى إنقاذ الطفلة الصغيرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث». تم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر محضر إداري قسم شرطة ثان الرمل، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وندب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تستعين بـ"العريان" لأضخم صفقة فى تاريخها
» المخدرات تشن حملاتها بمحيط الجامعات والكافتيريات
» حبس 5 متهمين لانتحال صفة ضباط وسرقة صيدلي
» حقيقة حذف من يزيد راتبه على 1500 جنيه من التموين
» "البحوث الإسلامية": تنفيذ 48 ألف لقاء ضمن "حملة المخدرات"
» تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء
» إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية
» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق
» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه
» مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء
» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان