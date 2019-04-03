» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق

03 أبريل 2019 - 06:50 م

نعى النادي الأهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الكابتن سعد سليط، لاعب نادي المنصورة، ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس، الثلاثاء.

وأصدر المارد الأحمر، بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالتالي، «الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن سعد سليط لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته ولأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.«

واختتم البيان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».



