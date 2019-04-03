حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

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قضايا وحوادث

نجل المرسي أبو العباس
نجل المرسي أبو العباس

أحمد سالم

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم صلاح المرسي أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه، بعد تصديق فضيلة المفتى.

وأرسلت المحكمة في جلسة سابقة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم (نجل الفنان المرسي أبوالعباس) غافل زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وقام بخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أبلغ قسم بولاق الدكرور، بعثوره على جثث الضحايا الثلاثة عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها، وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.

وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة"، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.

وبمواجهة المتهم أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشيّ على بناته من ضيق العيش.


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