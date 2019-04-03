» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه

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وزير الداخلية

جثتي طفلين

الشرقية

جريمة قتل

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة العثور على جثتي طفلين، وتبين أن شقيقهما من الأب وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا من والده، لزواجه من والدتهما بالشرقية.

وتلقى مركز بلبيس بلاغًا بالعثور على جثتي الطفلين «محمد.ح» وشقيقه التوأم «كريم»، 10 سنوات، تلميذين بالصف الرابع الابتدائي، بمروى مائي في أرض زراعية بقرية البلاشون دائرة المركز بكامل ملابسهما، ولا توجد بهما إصابات ظاهرية، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتشكل فريق بحث من مباحث الشرقية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من الأب "حسام.ح" عامل مُقيم بذات القرية.

وتم التوصل لشاهدي رؤية "حداد، ومبلط" مقيمين بذات القرية، وقررا مشاهدتهما المتهم صحبة الطفلين في وقت معاصر لاختفائهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من والده لزواجه من والدة الطفلين وعدم إنفاقه عليه ووالدته ورفضه مساعدته في إتمام زواجه، وفى سبيل تنفيذ ذلك استدرج شقيقيه من أمام مسكن جدهما، واصطحبهما لمكان العثور وطلب من أحدهما الانتظار وأخذ الآخر وتوجه للمروى المائي ودفعه للمياه وضغط على رأسه حتى تأكد من وفاته ثم عاد واصطحب الأول وتخلص منه بذات الطريقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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