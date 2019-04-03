  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

نجل المرسي أبو العباس

حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

عمارة غير مطلية

العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

تواضروس

«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

مقرب من "بوتفليقه" يعرض النساء للبيع

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

الكنيسة الإنجيلية

الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

اعتداء بالكويت

فيديو.. اعتداء جديد على مصري بالكويت

الأرصاد

تعرف على توقعات «الأرصاد» ليوم غد الخميس

الدكتور مصطفى مدبولي

"الوزراء" يوافق على قانون زيادة المعاشات والأجور

البنك المركزي

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليون دولار

تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء

آخر الأخبار

اجتماع السيسي
اجتماع السيسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

"الرئيس" يصدق على قانون جديد.. تعرف عليه

#

تفاصيل اجتماع «البعثة الأممية» في ليبيا مع أعضاء قوة حماية طرابلس

#

بشرى الإبراهيمي للمتظاهرين عقب زيارة بوتفليقة

#

الحكومة توقع على اتفاقية محطة كهرباء بالأقصر

وزير الداخلية

جثتي طفلين

الشرقية

جريمة قتل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للاطلاع على جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر.

ووجه السيسي، بتنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مشددًا على تحقيق الاستيعاب الكامل لزيادة الاستهلاك ومواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الكهرباء في تلبية احتياجات مصر التنموية.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وزير الكهرباء عرض خطوات التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم للشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، وتطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ومستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي العديد من المشروعات المختلفة الأخرى الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات إنشاء البنية التحتية الكهربائية، وأحمال الكهرباء وخطط التوسع في محطات التوليد، لتلبية الطلب على الطاقة بالمشروعات الكبرى الجاري إنشاؤها، مثل مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، وبناء مليون وحدة سكنية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتنمية سيناء، واستصلاح الأراضي، وغير ذلك من المشروعات، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات هذه المشروعات الكبرى من الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

كان الدكتور محمد شاكر عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط من الجانب المصري.

كما عرض وزير الكهرباء خطط مصر لزيادة شبكات الربط مع الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن خطط تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص، كما عرض خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات في سياق اهتمام الدولة بتعزيز الجهود التنموية بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء
» إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية
» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق
» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه
» مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء
» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة
» النطق بالحكم على نجل المرسي أبو العباس
» حبس سائق اغتصب تلميذًا بأكتوبر
» البورصة تخسر 900 مليون جنيه
» الجزائر.. المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور الرئاسة
» فيديو.. تحركات عسكرية نحو طرابلس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان