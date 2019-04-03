تأجيل محاكمة 271 متهمًا فى "حسم ولواء الثورة"

03 أبريل 2019 - 06:12 م

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهما في قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 10 أبريل للطلبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.