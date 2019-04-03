الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

03 أبريل 2019 - 06:12 م

حذرت الكنيسة الأرثوذكسية من التعامل مع الراهبة عفاف إسحق تادرس، التى كانت ملتحقة بدير مار جرجس بحاجر الدهسة بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

وقالت مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، في بيان لها، إن الراهبة تركت دير الشهيد مار جرجس برغبتها ودون أذن أو علم من الآباء الكهنة بالدير أو الأخوات المكرسات.

وأضافت: "يجب التنبيه على أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، والمسيحيين ببلاد مصر، بعدم التعامل معها بأي معاملات مادية أو عينية أو تبرعات، نظرًا لأن ليس لها علاقة بالدير أو الإيبارشية من قريب أو بعيد".

وأضافت المطرانية في البيان الذي حمل توقيع الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، أن من يتعامل مع الراهبة المذكورة بأي معاملات مالية يكون محرومًا، ملمحةً إلى عزلها.