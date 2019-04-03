«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

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البابا تواضروس يوجه رسالة للشعب المصري

الكنيسة

تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن حب الدين يكمن فى روح الشعب المصرى سواء مسلمًا أو مسيحيًا، غير أنه فى نفس الوقت، لا يقبل أن يحكمه أحد باسم هذا الدين.

وأضاف "تواضروس"، فى حوار مع شبكة "العين" الإماراتية، "نحن المصريين تعلمنا روح العبادة من نهر النيل منذ القدم، لذلك المصريون متدينون جدًّا.. نحب الدين جدًّا لكن في نفس الوقت لا نقبل أبدا وبأي صورة من الصور الحكم باسم الدين".

وبسؤاله عن توجيه رسالة لجماعة الإخوان، قال بابا الأقباط، "أرجوكم افهموا طبيعة المصريين وتاريخهم.. لسنا دولة جديدة؛ لكننا أول دولة مركزية في العالم، وأول دولة أسست جيشًا في العالم، وأول دولة أنشأت عاصمة تحكم البلاد كلها".

وتابع: "ما يحدث عبث ولن يؤثر في المصريين أبدا. لسنا بلدا صغيرا، فدعوتي لهم ولغيرهم... لأي أحد يحاول العبث بأمن مصر أن يفهم من هي مصر ويعرف تاريخها القوي وأنه لا يمكن النفاذ بين شعبها".



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