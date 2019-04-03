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مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء

قضايا وحوادث

إنهيار عقار بالزاوية الحمراء
إنهيار عقار بالزاوية الحمراء

أحمد سالم

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استمعت نيابة الزاوية الحمراء، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، والمستشار أحمد حقي رئيس نيابة الزاوية الحمراء وبرئاسة محمد عياد، اليوم الأربعاء، لأقوال مدير إدارة شركة الغاز الطبيعي المسئولة عن تركيب الخط بالمنطقة، للوقوف حول ملابسات واقعة انفجار ماسورة غاز بعقار، والذي نتج عنه انهيار العقار، وأجزاء من العقار المجاور.

وقال "محمد.ا.ر.ح"، مدير إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، خلال التحقيقات، إنه توجد توصيلات للغاز الطبيعي من خارج الشركة بالشقة الكائنة بالطابق الأرضي للشقة محل البلاغ، مضيفًا أن سبب حدوث الواقعة، تسرب غاز نتج عنه انفجار وتلفيات بالسيارة رقم ن ه ع، 571 ملك عبد العال جميل عبد العال، 48 سنة، مدرس، وكسر بالزجاج.

وبسؤال أحد المصابين، ويدعى أحمد السعيد علي، 39 سنة، موظف، 60 سنة، مصابًا بجروح فى الوجه، وتورم بالقدم اليسرى، أقرّ بأنه حال تواجده بالشقة ملكه بصحبة صديقه علي عبد الله إبراهيم، 45 سنة، سائق، والذى لقي مصرعه إثر انهيار العقار، فوجئ بانبعاث رائحة غاز من خارج الشقة، وحال خروجه لاستطلاع الأمر، فوجئ بحدوث الانهيار.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وعربات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل بسبب انفجار ماسورة غاز، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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