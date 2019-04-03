العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

03 أبريل 2019 - 05:52 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن الوزارة بدأت في تنفيذ قرار عدم تركيب العدادات الا بعد طلاء واجهات العقارات، مضيفًا: "لن تدخل الكهرباء أي عقار إلا بعد طلاء واجهة المبنى".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم تشكيل لجان لمعاينة التنفيذ والتأكد من توافر الشروط الواجب توافرها والتي من بيها طلاء وواجهات العقارات قبل تركيب العدادات، أو توصيل التيار الكهربائي لها، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الكهرباء سينفذ على جميع محافظات الجمهورية.



