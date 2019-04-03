الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

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الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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الكنيسة

تكريم

حفظة القرآن

نظمت مدرسة "السلام" الإنجيلية بأسيوط، إحدى مدارس الكنيسة الإنجيلية بمصر، احتفالية لتكريم حفظ القرآن والإنجيل فى مصر من المرحلة الابتدائية والثانوي.

وكرمت المدرسة 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل، فى الاحتفال الذى حمل عنوان "معًا"، فى صورة عكست روح المحبة والتسامح بين المصريين، باختلاف معتقداتهم.

حضر التكريم اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، والدكتور عاصم القصبي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والقس هاني سند، الكنيسة الإنجيلية بأسيوط، والشيخ خلف عمار، مدير الدعوى والفتوى بمشيخة الأزهر بأسيوط، والأب بولس، كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط، والعميد محمد عبده، مندوب عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد الدكتور محمد صادق، مدير المدرسة العسكرية بأسيوط، وعدد من نواب مجلس الشعب، ورجال المجتمع المدني، وأولياء أمور الطلاب الذين سيجرى تكريمهم.



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