» البورصة تخسر 900 مليون جنيه

03 أبريل 2019 - 05:16 م

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب و مع ضغوط بيعية مكثفة على اسهم قطاع الحديد ، واعادة توزيع الاوزان داخل المحافظ الاستثمارية ، وقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبه الصباحية ليصل الي 0.21%.

وخسر رأس المال السوقي نحو 900 مليون جنيه عند مستوى 828.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 15,197.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 676.95 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1,727.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134,28 مليون ورقة مالية بقيمة 854 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.5%.

ومالت صافى تعاملات الاجانب للشراء بقيمة 61 مليون جنيه، فيما مالت المصريين والعرب للبيع بقيمة 60.9 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه على التوالى.



