  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تعزل راهبة وتحذر من التعامل معها.. لماذا؟

نجل المرسي أبو العباس

حكم نهائي.. الإعدام شنقًا لنجل المرسي أبو العباس

عمارة غير مطلية

العقارات غير المطلية.. محرومة من الكهرباء

تواضروس

«تواضروس» يوجه رسالة للإخوان

مقرب من "بوتفليقه" يعرض النساء للبيع

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

الكنيسة الإنجيلية

الكنيسة تكرم 400 طالب من حفظة القرآن والإنجيل

اعتداء بالكويت

فيديو.. اعتداء جديد على مصري بالكويت

الأرصاد

تعرف على توقعات «الأرصاد» ليوم غد الخميس

الدكتور مصطفى مدبولي

"الوزراء" يوافق على قانون زيادة المعاشات والأجور

البنك المركزي

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ52 مليون دولار

البورصة تخسر 900 مليون جنيه

مال وأعمال

هبوط مؤشرات البورصة
هبوط مؤشرات البورصة

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 663 مليون جنيه رغم تراجع مؤشراتها

#

البورصة تخسر 700 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 554 مليون جنيه

#

البورصة تخسر 212 مليون جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب و مع ضغوط بيعية مكثفة على اسهم قطاع الحديد ، واعادة توزيع الاوزان داخل المحافظ الاستثمارية ، وقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبه الصباحية ليصل الي 0.21%.

وخسر رأس المال السوقي نحو 900 مليون جنيه عند مستوى  828.8 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 15,197.84  نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 676.95 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1,727.03  نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134,28  مليون ورقة مالية بقيمة 854  مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.8%، والعرب على 5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.4% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.5%.

ومالت صافى تعاملات الاجانب للشراء بقيمة 61 مليون جنيه، فيما مالت المصريين والعرب   للبيع بقيمة 60.9 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه على التوالى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل اجتماع السيسى ووزير الكهرباء
» إغلاق ميناء نويبع بسبب الأحوال الجوية
» الأهلي ينعى نجم منتخب مصر الأسبق
» شاب يذبح إخوته التوأمين انتقامًا من أبيه
» مدير بشركة الغاز يكشف سبب انهيار عقار الزاوية الحمراء
» أول وزارة تبدأ في إجراءات الانتقال للعاصمة الجديدة
» النطق بالحكم على نجل المرسي أبو العباس
» حبس سائق اغتصب تلميذًا بأكتوبر
» البورصة تخسر 900 مليون جنيه
» الجزائر.. المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور الرئاسة
» فيديو.. تحركات عسكرية نحو طرابلس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان