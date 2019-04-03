شاهد.. أول حمار وحشي أشقر اللون

تمكن المصور الفوتوجرافي سيرجيو بيتاميتز من التقاط صور نادرة لحمار وحشي أشقر اللون والذي يرصد لأول مرة في البرية.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقطت الصور بحديقة يرينجيتي الوطنية، ويظهر الحمار الوحشي المائل لون شعره إلى اللون الأشقر يتجول وسط القطيع بارزا بمواصفاته النادرة والجذابة.

يرجع لون الحمار الوحشي النادر إلى نقص في مادة الميلانين المسئولة عن لون الشعر وتعد الحيوانات التي تعاني من تلك الحالة نادرة، ويقول الباحثون إن تلك الحمير النادرة تعاني من التقاط الذباب من على أجسادها أكثر من الحمير الأخرى.

كان المصور يراقب القطيع لالتقاط صورة لهجرة الحمير عندما شاهد الحمار الوحشي الغريب عن القطيع.

شاهد الصور..







