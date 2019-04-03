تعرف على توقعات «الأرصاد» ليوم غد الخميس

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الطقس

الأرصاد»

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الخميس، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «14- 24»، الإسكندرية «12– 20»، قنا «14 – 29»، الأقصر «14– 30»، أسوان «16– 31».


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