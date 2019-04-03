  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

تفاصيل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

تكرين حفظة القرآن

مدرسة قبطية تكرم 400 طالب من حفظة القرآن

حفل راقص

شاهد.. حفل راقص في "نصب الشهداء"

صورة الخبر

بعد استقالة "بوتفليقة".. الجزائريون غير راضين

لاسارتي

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

راوند بو خزام

تصريح غريب لإعلامية شهيرة وهي تحمل أفعى

ترامب ووالده

"واشنطن بوست" تفضح ترامب بسبب تصريحه عن والده

أبو ضهيب العراقي

ذراع البغدادي في قبضة التحالف الدولي

الرئيس السيسي

القوات المسلحة تهنئ "الرئيس" بليلة الإسراء والمعراج

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطوية البريطانية

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

ببغداد..

شاهد.. حفل راقص في "نصب الشهداء"

الصفحة الأخيرة

حفل راقص
حفل راقص

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بشأن محاكمة مرتكب مجزرة نيوزلندا

#

أول طلب من أسرة "شهيد" نيوزيلندا للرئيس "السيسي"

#

مطربة عربية تطلب الجنسية المصرية: لازمني باسبور .. خلصوني

#

"كلب" ينقذ العشرات من تفجير انتحاري

حالة من الغضب سادت في الشارع العراقي، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحفل غنائي أقيم في موقع "نصب الشهداء " شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر مقطع الفيديو مغنية شابة تعتلي المنصة التي أُقيمت في موقع النصب التذكاري.

ووجه العديد من العراقيين انتقادات لاذعة لهذا الحفل، مؤكدين أنه إهانة لرموز وطنية سقطوا دفاعا عن البلد في الحرب العراقية-  الإيرانية.

وأصدرت مؤسسة الشهداء العراقية بيانا قالت فيه:" إن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها".

وأضافت أن نصب الشهيد معلم حضاري وثقافي ينتمي لكل العراقيين، وأن المؤسسة تستقبل كل الضيوف والزوار الذين يلتزمون بقواعد احترام المكان التي تتضمن عددا من الفقرات التي يوقع عليها كل من يريد إجراء أي نشاط داخل موقع نصب الشهيد ويتعرض المخالف للمحاسبة القانونية وفق ما تنص عليه لائحة السلوك.

وكانت الشركة قد قامت بتقديم طلب لإجراء نشاط ثقافي داخل نصب الشهيد، حيث تم شرح تفاصيل النشاط ووافقت المؤسسة على إجرائه بعد أن اطلعت على جميع فقراته التي لم تتضمن الغناء، لكن الشركة لم تلتزم بفقرات نشاطها حيث قامت فتاة وبشكل عفوي بالغناء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم حكام برتغالي لمباراة الزمالك وسموحة
» "البنك الدولي": مصر ستصبح ثاني أكبر نمو اقتصادي بالمنطفة
» "المركزي للإحصاء": 2 مليون طالب بالجامعات الحكومية
» تلميذ يمزق زميله بآلة حادة بالسلام
» مصر تصدّر 1.08 مليون بيضة للبحرين
» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان