محافظ أسيوط يعلن طرح أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

03 أبريل 2019 - 02:09 م

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" لقطع أراضي إسكان متميز بمدينتي " أسيوط الجديدة " و" ناصر" بغرب أسيوط ضمن عدد 1091 قطعة أرض سكنية " اسكان متميز " تم طرحها بـ 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام اسبقية الحجر الالكتروني "online " تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير قطع أراضي سكنية بالمدن العمرانية الجديدة بالمحافظات وتحقيق الجذب السكاني لتلك المدن للخروج من الوادى الضيق.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى إن الهيئة حددت أسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار متاحة على الموقع الالكتروني www.hdb-reservation.com اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 أبريل