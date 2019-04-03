إنترناشونال بيزنس تعلن فوز أكيومن كأفضل إدارة أصول وصناديق الاستثمارية

03 أبريل 2019 - 01:55 م

أعلنت مجلة انترناشونال بيزنس «International Business Magazine » العالمية، عن قائمة الفائزين بجوائزها السنوية والتي تكرم بها أفضل الشركات والشخصيات الأفضل أداءً في المجال المالي وإدارة الأصول.

وقد فازت بجائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في مصر لسنة 2019، شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، وهي شركة مصرية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة تشمل؛ المؤسسات المالية والكيانات الحكومية والمستثمرين الأفراد والأفراد ذوي القيمة العالية

?كما فازت رنا عدوي رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، بجائزة أكثر السيدات إلهاما لعام 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي.

من جانبها أعربت رنا عدوي، عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، موضحة أن هذه الجوائز تعد ''تتويجًا للأداء المتميز لشركة أكيومن خلال الفترة الماضية، والذي مكنها من إقتناص جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في مصر لسنة 2019، وجائزة أكثر السيدات إلهاما لعام 2019

وأضافت أن «أكيومن» تتطلع إلى مواصلة أدائها المتميز لتحقيق مزيدا من النجاح خلال 2019، مشيدة بفريق العمل بالشركة والذي يضم العديد من الخبرات والكفاءات الشبابية المميزة القادرة على تحقيق الخطط والمزيد من الإنجازات

وكشفت «العدوي»، عن استهداف «أكيومن» زيادة حجم الأصول المُدارة لتتجاوز الـ3.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2019، مشيرة إلى أن حجم أصول الشركة المُدارة بلغ نحو 2 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ممثلة فى إدارة صندوقين للاستثمار فى الأسهم، فضلاً عن إدارة محافظ مالية لبعض شركات قطاع الأعمال العام والخاص والبنوك العامة وعدد من المحافظ المالية لمؤسسات ومستثمرين محليين وغير محليين، فضلاً عن إدارة عدد من المحافظ لشركات تأمين خاصة، موضحة أن الاستثمار فى الأسهم يمثل نحو 90 إلى 95% من إجمالى حجم الأصول المُدارة حالياً

وأشارت إلى إجرائها مفاوضات مع عدد من المستثمرين الخليجيين المهتمين بالسوق المصرية، متوقعة اقتناص إدارة محافظهم المالية خلال الفترة المقبلة، بجانب عدد من المؤسسات والمستثمرين المحليين

وترأس رنا عدوي شركة أكيومن لإدارة الأصول منذ تأسيسها في عام 2010 حيث حققت فيها نجاحات متوالية منها حصول الشركة على إدارة صناديق إستثمار لمؤسسة مصر الخير و صندوق استثمار بنك عودة ومحافظ عدد من المؤسسات العامة والخاصة وكذا محافظ للأفراد

وحافظت شركة أكيومن على المركز الأول من حيث أداء صناديق الاستثمار منذ بداية عملها وحتى الآن، وقد حصدت الشركة العديد من الجوائز العالمية، منها الفوز بلقب أفضل مدير استثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفضل مدير استثمار فى مصر، وذلك وفق تقييم MENA FUND MANAGER لأداء مديرى صناديق الاستثمار خلال 2018