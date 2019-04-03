تصريح غريب لإعلامية شهيرة وهي تحمل أفعى

03 أبريل 2019 - 01:52 م

في تصريح غريب نشرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية "راوند بو خزام" صورة عبر حسابها على "تويتر"، تعود لـ9 سنوات مضت، وهي تحمل أفعى ضخمة.

وتظهر راوند في الصورة وهي تحمل أفعى خلال رحلة قامت بها إلى بلغاريا في العام 2010.

وأضافت مراسلة الجديد في تعليقها على الصورة التي أعادت نشرها: "الحية ما بتبخّ سمّ الا إذا شعرت بعدم الأمان وبالخوف على واقعها.. ما تخافوها.. اضحكوا عليها".

وقد أثارت الصورة الجدل عبر "تويتر"، إذ تساءل المتابعون عن السبب وراء ما كتبته راوند.

وعلق أحد رواد تويتر قائلا: " انتبه على حالك... ياما في ناس آكلين راس الحية... وانا عند الضرورة بعملها".

وعلق آخر : " أنت بتاكلي راس الحية .. نحنا منقطعها شقف ومن كبها بالمجرور".



