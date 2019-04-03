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«التعليم العالي»:

غدًا.. غلق باب اختيار رئيس جامعة "الجلالة"

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق باب التقدم للمناصب القيادية بجامعة الجلالة غد الخميس، وأنها فتحت باب الترشح لاختيار علماء بارزين علميا وإداريا لشغل مناصب رئيس جامعة وبنواب رئيس جامعة وأمين جامعة الجلالة بالعين السخنة وفقا لأحدث المعايير الدولية، على أن يكون المتقدم من العاملين بالجامعات داخل أور خارج الوطن.

وأفادت الوزارة، في بيان لها أن الجامعة ستتمتع بطبيعة خاصة تتيح لها تقديم حزمة من مزايا متكاملة تسمح لها بجذب أفضل العناصر الأكاديمية طبقا للمعايير الدولية، قائلة: "من يجد فى نفسه القدرة على قيادة هذه المؤسسة التعليمية والبحثية أن يتقدم على البوابة الإلكترونية للجامعة على شبكة الإنترنت، مؤكدة أن التقدم والتعبير عن الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على الموقع الموضح ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وحتى يوم الخميس المقبل 4 أبريل 2019.


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