مستقبل وطن: التعديلات الدستورية هدفها استكمال بناء الدولة المصرية

03 أبريل 2019 - 01:46 م

أشاد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بجلسات الحوار المجتمعي التي تمت في البرلمان عن التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هناك إجماع بأهمية التعديلات المقترحة والتي تهدف في الأساس لاستكمال بناء الدولة المصرية.

وأوضح هلال في تصريحات صحفيه له، أن جلسات الحوار الاجتماعي عن التعديلات الدستورية كان فيها استماع لكل الآراء بحرية، مضيفا أن هناك العديد من الدول التي عدلت دستورها غير مصر والتي لها باع كبير في الديمقراطية مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا .

وأشار "أمين تنظيم حزب مستقبل وطن" إلى أنه من المعلوم للجميع الظروف المرتبكة التي تمت فيها صياغة دستور 2014 تتعرض لضغوط خارجية بسبب الأحداث المتواترة بمنطقة الشرق الأوسط والفوضى الخلاقة التي كانت تتبناها بعض القوى العالمية.

وأضاف "هلال" كان هدف المشرعين في دستور 2014 تحصين الدولة من خطر تلك الأحداث فجاءت مواد الدستور مفيدة ومتحفزة إلى حين استقرار مؤسسات الدولة كما ينبغي وهو ما حدث خلال الفترة الحالية.