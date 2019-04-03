"واشنطن بوست" تفضح ترامب بسبب تصريحه عن والده

03 أبريل 2019 - 01:29 م

تضاربت أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحديد مسقط رأس والده، 3 مرات على الأقل، وذلك في لقاء مع سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وكان ترامب قد بدأ حديثه بالشكوى من أن ألمانيا تخصص جزءا صغيرا من ناتجها القومي للدفاع في إطار الناتو، معتبرا ذلك، أمرا غير عادل.

وأعرب ترامب عن تقديره واحترامه للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وللجمهورية الألمانية قائلا: "والدي ألماني.. لقد كان ألمانيّا، ولد في مكان رائع في ألمانيا، ولذا لدي شعور رائع تجاه ألمانيا".

صحيفة "واشنطن بوست" دحضت تصريح ترامب، لافتة إلى أنه قام للمرة الثالثة على الأقل بتضليل الجمهور بهذه الطريقة.

وأضافت أن فريد ترامب والد الرئيس دونالد ولد في نيويورك عام 1905، أما فريدريش ترامب، وهو جد الرئيس الأمريكي من مواليد ألمانيا فعلا، وهاجر إلى أمريكا عام 1885.