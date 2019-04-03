"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

محمد عبد الحارس
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.
وتتكون قائمة الأهلي من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.
خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.
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