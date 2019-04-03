"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

03 أبريل 2019 - 01:19 م

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.