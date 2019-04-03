  • الأربعاء 03 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
إخلاء سبيل حبيب العادلى من منطقة سجون طرة

تفاصيل محاكمة العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

تكرين حفظة القرآن

مدرسة قبطية تكرم 400 طالب من حفظة القرآن

حفل راقص

شاهد.. حفل راقص في "نصب الشهداء"

صورة الخبر

بعد استقالة "بوتفليقة".. الجزائريون غير راضين

لاسارتي

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

راوند بو خزام

تصريح غريب لإعلامية شهيرة وهي تحمل أفعى

ترامب ووالده

"واشنطن بوست" تفضح ترامب بسبب تصريحه عن والده

أبو ضهيب العراقي

ذراع البغدادي في قبضة التحالف الدولي

الرئيس السيسي

القوات المسلحة تهنئ "الرئيس" بليلة الإسراء والمعراج

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطوية البريطانية

إمام مسجد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الأهلى يطير لجنوب أفريقيا بطائرة خاصة

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة

#

«لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

#

20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة بتروجت

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، رمضان صبحي، حسين الشحات، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو، جونيور أجايي، صلاح محسن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

فوق خط الفقر

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم حكام برتغالي لمباراة الزمالك وسموحة
» "البنك الدولي": مصر ستصبح ثاني أكبر نمو اقتصادي بالمنطفة
» "المركزي للإحصاء": 2 مليون طالب بالجامعات الحكومية
» تلميذ يمزق زميله بآلة حادة بالسلام
» مصر تصدّر 1.08 مليون بيضة للبحرين
» مصر تستضيف مسابقة السيارات "الهجينة"
» تركي آل الشيخ: عمل قريب مع الهضبة
» اليوم.. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين
» مايا مرسي ترد على طردها لـ"الجدات" من القومى للمرأة
» رقم صادم كان يعطيه صدام حسين لزوج أخته شهريا
» هالة صدقي تكشف مفاجأة غريبة عن مسرب الفيديو الخاص بها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:20 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان