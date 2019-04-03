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التموين: 4 سلع إضافية على البطاقات خلال الشهر الحالي

الحياة السياسية

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التموين

متابعات - الدويني فولي

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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة أصبح لديها أكثر من 204 معارض تحت اسم "أهلا رمضان"، مضيفًا أنه أصبح لديها استراتيجية لتوفير السلع بشكل كاف مع العمل على اتساع شبكة التوزيع يوميًا.

وتابع كمال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية "آية عبدالرحمن"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم عرضوا أكثر من 4 سلع إضافية خلال الشهر الحالي على بطاقة التموين.

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