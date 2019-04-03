القوات المسلحة تهنئ "الرئيس" بليلة الإسراء والمعراج

03 أبريل 2019 - 11:56 ص

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1440هـ .



وقال القائد العام في البرقية: "يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج تلك الليلة المباركة التي كرم الله سبحانه بها نبي الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماوات العلي"، متمنياً موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار .

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم، وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوماً بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي .

بينما أصدر الفريق محمد فريد توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .

كما هنأ الفريق أول محمد زكي والفريق محمد فريد، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج .