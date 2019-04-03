هيكل ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية بالمنيا

03 أبريل 2019 - 11:50 ص

نظم النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «انزل.. شارك»، بمحافظة المنيا، بحضور كبار العائلات والقيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدم «هيكل»، شرحًا للتعديلات المقترحة، وعلى رأسها تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وطريقة اختيار وزير الدفاع، وضمان تمثيل المرأة، والشباب والعمال والفلاحين، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم.

وقال «هيكل»، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا وهنا تكمن أهمية التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة.

وأضاف نائب «مستقبل وطن» إن الدساتير لا تصنع الشعوب ولكن الشعوب هي التي تضع الدساتير، مؤكدًا علي أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء من أجل استكمال قرابة الـ35 ألف مشروع.