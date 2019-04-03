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الزراعة: تصدير مليون "بيضة" للبحرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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استمرار للتعاون التجاري بين مصر والبحرين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تصدير حوالي مليون و80 ألف بيضة للمرة الثانية.

وتلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بنجاح مصر في تصدير 3 حاويات جديدة إلى دولة البحرين، وذلك بعد اعتماد المزرعة التي تم التصدير منها، والحصول على التصاريح اللازمة من خلال وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تفيد بخلوها من إنفلونزا الطيور وإدراجها ضمن المنشآت المعزولة الخالية من أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (HV ) بالتحصين.

وذكرت محرز، أن المزرعة استوفت جميع الاشتراطات الوبائية واشتراطات الأمن الحيوي الموضوعة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقًا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، موضحة أنه يتم متابعة المزارع وصحة الدواجن ومنتجاتها كل شهر من قبل لجان متخصصة من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتابعت: "يتم سحب عينات من الدواجن والبيض الطازج لضمان سلامتها وبناءً على تحليلها في معهد بحوث صحة الحيوان – المعمل القومي للرقابة على الإنتاج الداجني، قبل السماح ببدء تصدير بيض المائدة الطازج إلى الخارج".

وأكدت نائب وزير الزراعة أن الوزارة وأجهزتها المعنية تسعى لفتح أبواب التصدير إلى سائر الدول العربية لتصدير فائض الإنتاج وتعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربي.


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