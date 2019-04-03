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خريطة إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

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عمرو محمد-متابعات

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 بدأ العد التنازلي لاستعدادات الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، لإجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر لها يوم 12 إبريل الجاري، حيث تقام القرعة تحت سفح الأهرامات.

واستقر مجلس الجبلاية على انطلاق القرعة في السابعة من مساء الجمعة المقبل، وفقًا للتنسيق الذي تم بين مجلس الجبلاية واللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأقر الاجتماع المشترك بين اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، بحضور مسئولي 24 منتخبًا أفريقيا ستشارك في البطولة التي تنظمها مصر في يونيو ويوليو المقبلين.

ومن المنتظر، أن تبدأ القرعة بالنشيد الوطني لمصر، ثم النشيد الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويظهر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على المنصة من أجل إلقاء كلمة ونبذة عن البطولة التي تنطلق في النسخة المقبلة.

ويبدأ بعدها هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدها بالحديث عن استعدادات مصر لتنظيم البطولة خلال الفترة المقبلة.


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