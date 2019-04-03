الاعتداء على "نتنياهو" في سوق الخضار

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أظهر مقطع مصور تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولته في سوق للخضار في تل أبيب.

وبحسب المقطع الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ظهر نتنياهو والذي ترافقه زوجته وهو يتجول، في سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس، وأثناء تجوله قامت امرأة على رميه بالطماطم.

وقد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يظهر فيه رمي نتنياهو بالطماطم أثناء تجوله في السوق مع زوجته ووسط جمع من المؤيدين له.

ويأتي الاعتداء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام من الانتخابات التشريعية، المقررة في التاسع من أبريل الجاري.

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