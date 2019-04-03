شاهد.. موقف محرج لرجل خارق على الهواء

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تعرض رجل خارق يدعى "كريم فرعون " لموقف محرج على الهواء.

وأكد "فرعون " من خلال برنامج "كارت أحمر" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، أن نجله يتمتع أيضا بقوة خارقة ويستطيع تكسير الزجاج بيد.

وبدأ نجله في تكسير الزجاج على الهواء، ولكن فشل أكثر من مرة، الأمر الذي جعله يشعر بالغضب من نجله.

شاهد الفيديو..

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